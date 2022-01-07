В Казахстане восстанавливается работа мобильных банковских приложений

Национальный банк Казахстана сообщил в пятницу о восстановлении доступа к банковским мобильным приложениям двух крупных банков второго уровня - Народного банка и KASPIBANK.

"Сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к интернету по всей стране при наличии мобильной связи", - говорится в сообщении.

Работы по восстановлению мобильных приложений других банков второго уровня ведутся в настоящее время, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Уточняется, что с помощью приложений клиенты смогут расплачиваться и проводить мобильные переводы.