В Казахстане восстанавливается работа мобильных банковских приложений

Национальный банк Казахстана сообщил в пятницу о восстановлении доступа к банковским мобильным приложениям двух крупных банков второго уровня - Народного банка и KASPIBANK.
"Сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к интернету по всей стране при наличии мобильной связи", - говорится в сообщении.
Работы по восстановлению мобильных приложений других банков второго уровня ведутся в настоящее время, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Уточняется, что с помощью приложений клиенты смогут расплачиваться и проводить мобильные переводы.
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