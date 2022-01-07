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СНГ 07.01.2022 19:38

Целью "заговорщиков" было отстранение президента Токаева от власти, считает бывший советник Назарбаева

"Заговорщики", стоящие за беспорядками в Казахстане, хотели добиться отстранения от власти президента Касыма-Жомарта Токаева, заявил Ермухамет Ертысбаев - политолог, экс-советник бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева.

"Была поставлена заговорщиками, на мой взгляд, цель - отстранить президента Токаева от власти. Сделать так, как на Украине, в свое время", - сказал Ертысбаев в эфире гостелеканала "Хабар 24".

По его мнению, подобного масштаба "государственный переворот" невозможно было осуществить без "предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах".

"Я обладаю эксклюзивной информацией, (...) что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт (Алматы) была дана команда полностью убрать оцепление и охрану", - отметил Ертысбаев.

"Все виновные будут наказаны. (...) Это, по существу, государственная измена", - подчеркнул он.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана, возглавивший вместо Нурсултана Назарбаева Совет безопасности, заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОЛИТОЛОГ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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