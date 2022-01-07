Бизнес потерял от беспорядков в Казахстане около $200 млн - Палата предпринимателей

Ущерб, нанесенный казахстанскому бизнесу в результате беспорядков, составил порядка 87,2 млрд тенге, из которых на Алматы приходится 85,8 млрд, сообщают местные СМИ со ссылкой на Национальную палату предпринимателей РК "Атамекен".

"Приблизительная сумма ущерба - около 87,2 млрд тенге (около $198 млн - ИФ), из них по Алматы 85,8 млрд", - отмечают предприниматели.

Отмечается, что на 21:00 7 января в десяти регионах Казахстана установлено 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алматы 789 субъектов и 950 объектов.

Как было отмечено в эфире гостелеканала "Хабар 24", по информации палаты, цифры будут расти по мере восстановления интернета и стабилизации ситуации в городах.

"Председатель правления (палаты) Аблай Мырзахметов сообщил: совместно с кабмином они отрабатывают механизмы восстановления ущерба. Процедуру постараются максимально упростить", - отметил ведущий телеканала.