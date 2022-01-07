Десять сотрудников МЧС пострадали во время беспорядков в Казахстане - гостелеканал

Десять сотрудников МЧС пострадали в беспорядках в Казахстане, 33 раза пожарные машины подверглись нападению, сообщает гостелеканал "Хабар 24".

"10 сотрудников МЧС пострадали во время беспорядков. Есть и те, кто получил огнестрельные ранения. Об этом заявили в профильном ведомстве. За минувшие дни мятежники 33 раза нападали на пожарные машины, которые тушили огонь или спешили на ликвидацию возгораний", - говорится в сообщении телеканала в Telegram.

Отмечается, что повреждено порядка 30 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе сгорели 5 автоцистерн.