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Дальнее зарубежье 07.01.2022 20:24

Замгоссекретаря США обсудила Украину с генсеком ОБСЕ

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в пятницу обсудила ситуацию вокруг Украины с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, сообщает госдеп.

В сообщении говорится, что стороны "обсудили взаимные опасения в связи с концентрацией сил РФ около границ Украины". "Они вновь заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - отмечается в нем.

Шерман и Шмид согласились, что заседание Постоянного совета ОБСЕ на следующей неделе станет хорошей возможностью призвать к деэскалации.

Самой Шерман, как сообщалось, предстоит на следующей неделе возглавить делегацию США на переговорах с РФ в Женеве.

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Тэги: США, ОБСЕ, КОНТАКТЫ


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