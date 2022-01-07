Замгоссекретаря США обсудила Украину с генсеком ОБСЕ

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в пятницу обсудила ситуацию вокруг Украины с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, сообщает госдеп.

В сообщении говорится, что стороны "обсудили взаимные опасения в связи с концентрацией сил РФ около границ Украины". "Они вновь заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - отмечается в нем.

Шерман и Шмид согласились, что заседание Постоянного совета ОБСЕ на следующей неделе станет хорошей возможностью призвать к деэскалации.

Самой Шерман, как сообщалось, предстоит на следующей неделе возглавить делегацию США на переговорах с РФ в Женеве.