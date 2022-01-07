России не следует выдвигать НАТО односторонние требования, альянс готов обсуждать с ней контроль над вооружениями - Столтенберг

Союзники по НАТО готовы вести с Россией диалог по контролю над вооружениями, однако ее требования в одностороннем порядке к альянсу неприемлемы, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы обсуждать контроль над вооружениями с Россией, над обычными и ядерными. Но это должно происходить в двустороннем порядке, сбалансированно и путем, поддающимся проверке", - сказал он в пятницу в Брюсселе журналистам.

"Поэтому сбалансированный, поддающийся проверке контроль над вооружением - да, а односторонние требования к НАТО - нет", - добавил Столтенберг.