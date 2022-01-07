Агрессия против Украины будет иметь значительные последствия для РФ - генсек НАТО

Любая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для России. Союзники продолжают поддерживать Украину, мы полностью поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность, и мы предоставляем политическую и практическую поддержку", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу.