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Дальнее зарубежье 07.01.2022 20:37

Столтенберг надеется на прекращение насилия и соблюдение прав человека в Казахстане

НАТО внимательно следит за событиями в Казахстане и надеется на прекращение там насилия, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО внимательно следит за ситуацией в Казахстане. Мы сожалеем о гибели людей. Важно, чтобы насилие прекратилось", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек отметил, что также придает значение тому, чтобы в Казахстане "соблюдались права человека, в том числе право на мирные акции протеста".

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Тэги: НАТО, КАЗАХСТАН, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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