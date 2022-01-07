Столтенберг надеется на прекращение насилия и соблюдение прав человека в Казахстане

НАТО внимательно следит за событиями в Казахстане и надеется на прекращение там насилия, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО внимательно следит за ситуацией в Казахстане. Мы сожалеем о гибели людей. Важно, чтобы насилие прекратилось", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек отметил, что также придает значение тому, чтобы в Казахстане "соблюдались права человека, в том числе право на мирные акции протеста".