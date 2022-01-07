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СНГ 07.01.2022 20:58

На улицах Байконура замечена российская бронетехника

Улицы Байконура патрулируются российской бронетехникой, следует из сюжета местного телеканала "Байконуринфо".

"Накануне новогодних праздников в городе был введен сигнал "Гром", в соответствии с которым правоохранительные органы комплекса "Байконур" работают в усиленном режиме несения службы", - говорится в сюжете телеканала.

На видео, опубликованном каналом, изображена колонна из нескольких машин полиции, а также камуфлированного грузового автомобиля "Урал" и бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Схожие бронемашины ранее использовались в УМВД России на комплексе "Байконур", следует из архивных фотографий на сайте администрации.

Канал также отмечает, что в городе сохраняется спокойная обстановка, проводятся спортивные мероприятия, а для детей в кинотеатре Сатурн "ежедневно бесплатно демонстрируются фильмы о Гарри Поттере".

Ранее в администрации города сообщали об установлении в Байконуре повышенного ("синего") уровня террористической опасности. Он продлится до 19 января. Также сообщалось о запрете собираться группами свыше трех человек в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Глава Байконура Константин Бусыгин сообщал о введении в городе комендантского часа, а также установления запрета на продажу алкоголя.

Кроме этого, в городе будут образованы народные дружины, которые будут патрулировать территорию вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

Бусыгин также сообщил об организации нескольких чартерных рейсов в Россию на которых Байконур смогут покинуть все, кому это необходимо. Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города, организация рейсов не связана с обострением ситуации в стране, улетят на них те, кто планировал покинуть город и до начала протестов, в частности, курсанты и студенты ВУЗов, находящиеся там на каникулах.

При этом разрабатываются варианты эвакуации жителей Байконура "застрявших" в других городах. Для этого планируется задействовать железнодорожный транспорт.

5 января об усилении охраны на космодроме сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооружённая охрана ключевых объектов космодрома усилена", - отмечал Рогозин.

Он добавил, что филиалы предприятий "Роскосмоса", правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Космодром и город Байконур (до 1995 года - город Ленинск) вместе образуют комплекс "Байконур", состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, 4 пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры.

Комплекс "Байконур" взят в аренду Россией у Казахстана на период до 2050 года.

В Байконуре действует российская администрация. Казахстан имеет на Байконуре представительства своих министерств и ведомств и специального представителя президента.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БАЙКОНУР, ОБСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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