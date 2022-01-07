НАТО желает диалога с Россией, но не поступится своими принципами - Столтенберг

Страны-союзницы по НАТО единодушно и искренне готовы к диалогу с Россией, но не пойдут на нарушение своих базовых принципов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Сегодня был сильный и единый сигнал от всех союзников, что мы должны с доброй волей вступить в диалог и сделать всё, что можем, предпринять все необходимые усилия, чтобы определить политический и дипломатический путь", - сказал глава Североатлантического совета в пятницу на пресс-конференции после внеочередного онлайн-совещания министров иностранных дел стран НАТО, на котором обсуждалась ситуация вокруг Украины и европейская безопасность.
"Но в то же время союзники направили очень ясный сигнал, что не будет никакого компромисса относительно наших основополагающих принципов, включая право каждого государства выбирать свой собственный путь, в том числе такую организацию безопасности, в которой это государство желает участвовать", - продолжил Столтенберг.
По его словам, эти принципы прописаны в документах, которые подписывала и сама Россия, включая заключительный Хельсинский акт и в Основополагающем акте НАТО-Россия. В этом вопросе, повторил генсек альянса, НАТО не уступит.
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