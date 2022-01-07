НАТО готова поддерживать Украину как ценного партнера - Столтенберг

Североатлантический альянс готов оказывать поддержку Украине, но при этом помнит, что она - партнер, а не союзник, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы помогать, но нужно понимать, что речь идет о ценном партнере, а не о союзнике", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Столтенберг раскритиковал точку зрения о том, что Украина может быть угрозой для России. "Говорить о том, что Украина - угроза для России - это то же самое, что вывернуть проблему наизнанку", - заявил он.