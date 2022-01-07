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Дальнее зарубежье 07.01.2022 21:39

Наращивание РФ военного потенциала и угрожающая риторика сигнализируют о риске нового вооруженного конфликта в Европе - генсек НАТО

Наращивание РФ военного потенциала и угрожающая риторика сигнализируют о реальном риске нового вооруженного конфликта в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Наращивание Россией военной мощи не прекращалось, оно продолжается. Они постепенно наращивают большее количество войск, средств. Мы видим вооруженные подразделения, артиллерию, войска в боевой готовности, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование и много военного потенциала, который постепенно наращивается вокруг Украины", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу.

Он отметил, что "наращивание Россией военного потенциала, ее риторика и применение ею военной силы против Украины и Грузии ранее" сигнализируют о риске вооруженного конфликта в Европе.

"Возможности, риторика, послужной список, конечно, это направляет сигнал о реальном риске нового вооруженного конфликта в Европе", - подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что сторонам необходим диалог, и желание Москвы встретиться на Совете НАТО-Россия, "является позитивным сигналом".

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, КОНФЛИКТ, РИСК,


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