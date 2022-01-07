Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым - пресс-служба белорусского президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нарсултаном Назарбаевым, сообщили в госагентстве БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. "Еще один телефонный разговор провел сегодня вечером президент Беларуси Александр Лукашенко - с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", - говорится в сообщении. В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане. Несколькими часами ранее Лукашенко созвонился с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николам Пашиняном.

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