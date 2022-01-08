Реформы на Украине и в Грузии сделают эти страны сильнее - Столтенберг

Реформы сделают Украину и Грузию сильнее и менее уязвимыми для вторжения России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО в последние годы продемонстрировало, что двери организации остаются открытыми через прием Северной Македонии и Черногории в качестве новых членов Альянса. Мы придерживаемся наших решений на саммите в Бухаресте, что касается Украины и Грузии. Мы поддерживаем и помогаем им на пути к дальнейшей евроатлантической интеграции, реформами, практической и политической поддержкой", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу.

Он высказал уверенность в том, что важно отправить месседж, что реформы значимы, потому что это способ отвечать стандартам НАТО, но также это делает народы Украины и Грузии сильнее.

"Устойчивые, хорошо функционирующие общества также менее уязвимы перед вторжением России", - сказал Столтенберг.

Он заверил, что НАТО продолжит предоставлять поддержку и работать с Грузией и Украиной.