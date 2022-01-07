Самолет "Белавиа" вылетел в Казахстан согласно расписанию - аэропорт

Самолет "Белавиа" вылетел из Минска в Нур-Султан в пятницу вечером, следует из сообщения на электронном табло Национального аэропорта Минск. Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует совершать все рейсы в Казахстан согласно расписанию при условии обеспечения безопасности всех пассажиров.

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