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Туризм 07.01.2022 23:44

Самолет "Белавиа" вылетел в Казахстан согласно расписанию - аэропорт

Самолет "Белавиа" вылетел из Минска в Нур-Султан в пятницу вечером, следует из сообщения на электронном табло Национального аэропорта Минск.

Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует совершать все рейсы в Казахстан согласно расписанию при условии обеспечения безопасности всех пассажиров.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, САМОЛЕТ, КАЗАХСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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