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Дальнее зарубежье 07.01.2022 23:05

Блинкен не понимает, зачем Казахстану потребовалась помощь сил ОДКБ

США стремятся прояснить, почему власти Казахстана обратились за помощью ОДКБ для подавления беспорядков, заявил в пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен.

"У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

"Мы стремимся получить больше информации об этом", - добавил Блинкен.

Он повторил, что США будут следить за действиями сил ОДКБ и призвал их не нарушать права человека.

"То, что происходит там (в Казахстане - ИФ), сильно отличается от того, что мы видим около границ Украины. Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда в вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода", - добавил госсекретарь США.

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Тэги: США, КАЗАХСТАН, БЛИНКЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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