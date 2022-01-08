В Казахстане среди задержанных за беспорядки есть иностранцы - МВД

В Казахстане среди задержанных за беспорядки есть иностранцы, сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в МВД республики.

«В ряде регионов страны правоохранительными органами проведены оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Всего в органы полиции доставлены 4 тыс. 266 человек. Среди задержанных есть иностранные граждане», - сказали в МВД в субботу.

«В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», - добавили в МВД.

Полицейские Алматы в одном из микрорайонов Калкаман изъяли патроны, боеприпасы, похищенное имущество, рассказали в министерстве.