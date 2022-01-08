Торговый представитель США еще раз поддержала Литву в ее конфликте с Китаем

Торговый представитель США Кэтрин Тай поддержала Литву и ЕС в условиях экономического давления со стороны Китая, говорится в сообщении американского торгового представительства о телефонном разговоре Тай с исполнительным вице-президентом Евросоюза Валдисом Домбровскисом.

«Тай подчеркнула важность сотрудничества с Европейским союзом и его государствами-членами для решения проблемы принудительного дипломатического и экономического давления», - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Тай высказалась в аналогичном ключе в телефонной беседе с с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Отношения Литвы и Китая обострились в результате открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня. Китай принял решение о понижении уровня дипотношений между двумя странами до уровня поверенных в делах, сообщил МИД КНР.

«В связи с разрушением политической основы, от которой зависит установление дипломатических отношений на уровне послов, китайское правительство, чтобы защитить свой суверенитет и основные нормы международных отношений, вынуждено понизить уровень дипломатических отношений между нейтральными странами до уровня поверенных в делах», - говорилось в заявлении китайского МИД.