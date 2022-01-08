В Казахстане начали расследование в отношении 180 предпринимателей, занимающихся продажей сжиженного газа

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследование в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа, сообщает в субботу ведомство.
«Из них, 85 - в Мангистауской, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 - Акмолинской, 12 - Кызылординской областях, 4 - в Нур-Султане, 5 - в Шымкенте, 4 - в Костанайской области, 4 - в Северо-Казахстанской области, 5 - в Туркестанской, 2 - в Жамбылской и 1 - в Алматинской областях», - говорится в сообщении.
Отмечается, что во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.
Ранее сообщалось о расследовании в отношении шести казахстанских компаний по реализации сжиженного газа, которых подозревают в необоснованном завышении цен.
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