Бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Масимов задержан по подозрению в государственной измене

Бывший глава Комитета нацбезопасности (КНБ), экс-премьер Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене, сообщила пресс-служба КНБ республики.

«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - говорится в сообщении спецслужбы, распространённом в субботу.

«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица», - проинформировали в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в КНБ.

Масимов был снят с должности главы КНБ республики 6 января.

Ранее в эфире программы на гостелеканале 24kz экс-советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что «заговорщики», стоящие за беспорядками в Казахстане, хотели добиться отстранения от власти президента Токаева.

«Была поставлена заговорщиками, на мой взгляд, цель - отстранить президента Токаева от власти. Сделать так, как на Украине, в свое время», - сказал он. По его мнению, подобного масштаба «государственный переворот» невозможно было осуществить без «предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах».

«Я обладаю эксклюзивной информацией, (...) что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт (Алматы) была дана команда полностью убрать оцепление и охрану», - отметил Ертысбаев.

«Все виновные будут наказаны. (...) Это, по существу, государственная измена», - подчеркнул он.

56-летний Масимов возглавлял КНБ с сентября 2016 года. В разные годы занимал должности премьер-министра республики, руководителя администрации президента, был помощником президента Казахстана.

Кресло главы кабмина Масимов занимал - с 2007 года по 2012 год, затем с апреля 2014 года и по апрель 2015 года, после проведения досрочных президентских выборов был переназначен и был премьером до сентября 2016 года.

В общей сложности Масимов был премьером Казахстана в течение 7 лет.