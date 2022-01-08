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СНГ 08.01.2022 09:54

В центре Минска рухнул мост

В центре Минска (Беларусь) на улице Немига ночью 8 января обрушилось часть путепровода, на месте происшествия работают ГАИ и МЧС.

"В связи с обрушением моста на проспекте Победителей над улицей Немига закрыто движение всех видов транспорта, включая и общественный (...). Здесь дежурят дополнительные наряды ДПС, установлены ограждения, дорожные знаки, запрещающие движение, а также информирующие о введении временных ограничений", - сообщили в пресс-службе Управления ГАИ Мингорисполкома.

Обрушение произошло около 3 часов ночи, по предварительным данным, жертв нет.

В Минсктрансе заявили об изменении движения общественного транспорта в центре Минска, некоторые маршруты отменены.

Ожидаются пробки.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИНСК, МОСТ, ОБРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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