В центре Минска рухнул мост

В центре Минска (Беларусь) на улице Немига ночью 8 января обрушилось часть путепровода, на месте происшествия работают ГАИ и МЧС.

"В связи с обрушением моста на проспекте Победителей над улицей Немига закрыто движение всех видов транспорта, включая и общественный (...). Здесь дежурят дополнительные наряды ДПС, установлены ограждения, дорожные знаки, запрещающие движение, а также информирующие о введении временных ограничений", - сообщили в пресс-службе Управления ГАИ Мингорисполкома.

Обрушение произошло около 3 часов ночи, по предварительным данным, жертв нет.

В Минсктрансе заявили об изменении движения общественного транспорта в центре Минска, некоторые маршруты отменены.

Ожидаются пробки.