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СНГ 08.01.2022 10:00

МЧС Казахстана: Террористы угнали семь пожарных машин и использовали их как таран

Террористы во время беспорядков в Казахстане угоняли пожарные машины и использовали их как таран, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.

«Семь пожарных машин под угрозой расправы были угнаны и использовались в качестве тарана при нападении на здания госорганов», - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в результате протестов десять сотрудников МЧС получили различные травмы, включая одного сотрудника, который получил огнестрельное ранение. Так, в Алматы получили травмы и ранения восемь сотрудников, в Актюбинской области - двое.

В целом в Казахстане зарегистрировано 33 случая нападения на пожарные автомашины, повреждено 29 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе 5 пожарных автоцистерн полностью сгорели в результате поджогов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРОТЕСТЫ, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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