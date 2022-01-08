МЧС Казахстана: Террористы угнали семь пожарных машин и использовали их как таран

Террористы во время беспорядков в Казахстане угоняли пожарные машины и использовали их как таран, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.

«Семь пожарных машин под угрозой расправы были угнаны и использовались в качестве тарана при нападении на здания госорганов», - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в результате протестов десять сотрудников МЧС получили различные травмы, включая одного сотрудника, который получил огнестрельное ранение. Так, в Алматы получили травмы и ранения восемь сотрудников, в Актюбинской области - двое.

В целом в Казахстане зарегистрировано 33 случая нападения на пожарные автомашины, повреждено 29 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе 5 пожарных автоцистерн полностью сгорели в результате поджогов.