В Казахстане в субботу отменены 25 международных рейсов

В Казахстане в субботу отменили 25 рейсов иностранных авиакомпаний, сообщила пресс-служба Мининдустрии и инфраструктурного развития республики. По данным министерства, 8 января из/в аэропорта Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение 6 международных рейсов в/из города Дубаи, Минск, Калининград и отменено выполнение 4 рейсов в/из городов Москва, Франкфурт. Из/в города Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейс в/из городов Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч.

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