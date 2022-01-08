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СНГ 08.01.2022 10:24

Назарбаев не появляется на публике из-за болезни, предполагает его бывший советник

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев не появляется на публике и не делает заявлений в связи с последними событиями из-за болезни, считает его бывший советник, политолог Ермухамет Ертысбаев.

«Я выскажу свое личное предположение. (...) У меня такое ощущение, что он тяжело заболел, иначе бы он давно уже обратился (к народу - ИФ-К)», - сказал Ертысбаев в эфире телеканала «Атамекен бизнес».

Он добавил, что не обладает точной информацией, это его предположение.

«И вот как только он тяжело заболел, эта обезумевшая камарилья, которая толпою жадною у трона стояла, она решила устроить весь этот дебош, вооруженный мятеж. Конечная цель - чтобы Токаев дрогнул и уехал, сбежал из страны, как Янукович сбежал в свое время», - добавил он.

Агентство «Интерфакс-Казахстан» обратилось в пресс-службу лидера нации за комментарием о судьбе Назарбаева. Там ответили, что вопрос передан пресс-секретарю лидера нации Айдосу Укибаю. Сам Укибай не отвечает на звонки.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что стал председателем Совета Безопасности республики. Ранее Совбез страны возглавлял Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ОТСУТСТВИЕ, ПРИЧИНА


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