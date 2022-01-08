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Здравоохранение 08.01.2022 10:36

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 303 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 303 млн 195 тыс. 631, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 479 тыс. 875 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявлено 59 млн 388 тыс. 529 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 836 тыс. 603.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 млн 368 тыс. 372, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 483 тыс. 463.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия. По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, в стране заразились 22 млн 450 тыс. 222 человека, из них скончались 619 тыс. 878. Университет Хопкинса данные по Бразилии на 09:00 мск не обновил.

По данным Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 705,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 570 человек, Индии - 345, Бразилии - 2 тыс. 885.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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