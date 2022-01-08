Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 303 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 303 млн 195 тыс. 631, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 479 тыс. 875 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявлено 59 млн 388 тыс. 529 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 836 тыс. 603.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 млн 368 тыс. 372, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 483 тыс. 463.
На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия. По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, в стране заразились 22 млн 450 тыс. 222 человека, из них скончались 619 тыс. 878. Университет Хопкинса данные по Бразилии на 09:00 мск не обновил.
По данным Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 705,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 570 человек, Индии - 345, Бразилии - 2 тыс. 885.
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