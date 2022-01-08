В казахстанском Жанаозене продолжаются мирные протесты, на площади остаются порядка тысячи человек - СМИ

В Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) продолжаются мирные протесты, сообщают местные СМИ.

Согласно сообщениям, в Жанаозене на площади остаются 1000 человек, намеренных продолжать мирные протесты до тех пор, пока все правительственные чиновники и члены парламента, кроме президента Токаева, не уйдут в отставку, сообщают местные СМИ.

Вместе с этим, на площади Ынтымак в Актау (административный центр Мангистауской области, на западе Казахстана) протестующие почти разошлись, они разбирают ограждения и палатки. Центральная улица перед акиматом открыта для проезда автотранспорта. В Актау появился доступ к интернету.

Агентство «Интерфакс-Казахстан» не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.

Между тем, Актобе (адмцентр Актюбинской области, на западе Казахстана), по данным МВД, находится под полным контролем сотрудников правоохранительных органов.

«Обеспечивается должная охрана общественного порядка. Введен комендантский час с 22:00 до 06:00 утра», - говорится в сообщении ведомства.