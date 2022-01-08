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Дальнее зарубежье 08.01.2022 13:36

Главком британских Вооруженных сил указывает на значительное усиление активности российских подлодок

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин заявил о значительном увеличении активности российских подводных лодок.

«Активность российских подводных лодок феноменально усилилась за последние 20 лет», - сказал он в интервью газете The Times, отметив, что речь идет в том числе «о возможных рисках для мировых информационных систем, использующих подводные кабели по всему миру».

«Информация между странами передается большей частью именно так (под водой - ИФ). Россия расширила возможности по созданию угрозы этим подводным кабелям и использованию уязвимостей этих подводных кабелей», - сказал Радакин. При этом, отвечая на вопрос, может ли повреждение этих кабелей рассматриваться как акт войны, он ответил: «Да, не исключено».

The Times напоминает, что Великобритания активно использует подводные кабели для передачи интернет-данных через Атлантический океан, где, в частности, и возросла активность российских подводных лодок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ПОДЛОДКИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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