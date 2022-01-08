Кыргызские дипломаты проверяют информацию о задержанных в Казахстане гражданах Кыргызстана - МИД республики

МИД Кыргызстана проверяет информацию о задержании граждан республики во время спецопераций в Казахстане, сообщила пресс-служба кыргызского внешнеполитического ведомства в субботу.

"В настоящее время по поручению министерства посольством Кыргызстана в Казахстане и генконсульством Кыргызстана в Алматы проводятся мероприятия по выяснению информации о наличии граждан Кыргызстана среди задержанных в ходе проведенных компетентными органами Казахстана специальных операций", - говорится в сообщении.

МИД Кыргызстана просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны пребывания, оставаться в местах своего проживания, а также не поддаваться на провокации, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей.

По данным МВД Казахстана, в результате массовых протестов в республике задержано 4 тыс. 404 человека.