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СНГ 08.01.2022 13:00

Кыргызские дипломаты проверяют информацию о задержанных в Казахстане гражданах Кыргызстана - МИД республики

МИД Кыргызстана проверяет информацию о задержании граждан республики во время спецопераций в Казахстане, сообщила пресс-служба кыргызского внешнеполитического ведомства в субботу.

"В настоящее время по поручению министерства посольством Кыргызстана в Казахстане и генконсульством Кыргызстана в Алматы проводятся мероприятия по выяснению информации о наличии граждан Кыргызстана среди задержанных в ходе проведенных компетентными органами Казахстана специальных операций", - говорится в сообщении.

МИД Кыргызстана просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны пребывания, оставаться в местах своего проживания, а также не поддаваться на провокации, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей.

По данным МВД Казахстана, в результате массовых протестов в республике задержано 4 тыс. 404 человека.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, МИД, КАЗАХСТАН, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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