В казахстанском Актобе задержаны 11 организаторов и зачинщиков беспорядков - МВД

В Актобе (административный центр Актюбинской области на западе Казахстана) за минувшую ночь задержано 11 организаторов и зачинщиков беспорядков, сообщила пресс-служба МВД.

«За прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции доставлено 22 лица. Кроме того, задержано 11 организаторов и зачинщиков (беспорядков)», - проинформировали в ведомстве.

В целом, по данным МВД, в Актюбинской области и Актобе ситуация находится «под полным контролем».