Россия организует вывоз своих граждан из Алматы 9 января военно-транспортной авиацией

Минобороны России организует вывоз граждан РФ из Алматы 9 января, сообщила пресс-служба посольства РФ в Казахстане.

«Вниманию граждан России, находящихся в алматинском регионе. С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 г. с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы - Иваново и Алматы - Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину», - говорится в сообщении посольства.

По данным дипломатов, сбор в терминале аэропорта в 14:00.

«Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения «один пассажир - одно место ручного багажа». В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются», - проинформировали в посольстве.

Самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров, отмечается в сообщении.