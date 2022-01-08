Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0224 GBR   2.303 TRY   0.1227

Цена на нефть

06.01 $/bbl +/- WTI 79.46 +1.61 Brent 81.99 +1.19

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.01.2022 14:00

Россия организует вывоз своих граждан из Алматы 9 января военно-транспортной авиацией

Минобороны России организует вывоз граждан РФ из Алматы 9 января, сообщила пресс-служба посольства РФ в Казахстане.

«Вниманию граждан России, находящихся в алматинском регионе. С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 г. с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы - Иваново и Алматы - Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину», - говорится в сообщении посольства.

По данным дипломатов, сбор в терминале аэропорта в 14:00.

«Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения «один пассажир - одно место ручного багажа». В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются», - проинформировали в посольстве.

Самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, РФ, ГРАЖДАНЕ, ВЫВОЗ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]