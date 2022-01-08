ШОС признает своевременность мер руководства Казахстана по нормализации обстановки

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) считает своевременными меры руководства Казахстана по нормализации ситуации в стране.
«Шанхайская организация сотрудничества внимательно следит за событиями в Республике Казахстан и выражает обеспокоенность в связи с уличными беспорядками и противоправными актами. Признаем своевременность предпринимаемых руководством Республики Казахстан мер по нормализации обстановки в стране и налаживанию мирного диалога в рамках конституционно-правового поля», - говорится в заявлении генерального секретаря ШОС, размещенном в телеграм-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В заявлении констатировано, что контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности привлечен в Казахстан «на ограниченный период времени».
«Поддержание внутренней стабильности и общественного согласия в Республике Казахстан как в государстве-члене ШОС является одним из ключевых факторов мира и безопасности в регионе», - отмечается в заявлении.
В нем также говорится: «Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки, восстановление правопорядка и общественной безопасности в стране, обеспечение прав и интересов всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа Казахстана».
С 1 января китайский дипломат Чжан Мин вступил в должность генсека ШОС.
Накануне Региональная антитеррористическая структура (РАТС) стран ШОС заявила о готовности оказать помощь Казахстану в связи с происходящим в стране.
Структура заявляет о готовности к оказанию «в установленном порядке необходимого содействия со стороны РАТС ШОС при соответствующем запросе компетентного органа Республики Казахстан».
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