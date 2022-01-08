В РФ 16,56 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 796 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 16,56 тыс. случаев, умерли за сутки 796 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 568 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 955 (11,8%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба.
Днем ранее, в пятницу, было выявлено 16,73 тыс. новых заболевших коронавирусом за сутки.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 10 млн 634 тыс. 603 случаев коронавирусной инфекции, 315 тыс. 400 умерших и 9 млн 666 тыс. 161 выписанных (20 тыс. 449 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 653 тыс. 42.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 242,9 млн тестов на COVID-19, из них 334 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 998 тыс. 724 человек.
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