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СНГ 08.01.2022 14:36

Сотрудники ДПС обстреляли в Узбекистане автомобиль на пути кортежа президента страны

Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) Узбекистана обстреляли автомобиль, водитель которого будучи в нетрезвом состоянии, проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа главы государства, сообщает в субботу пресс-служба МВД страны.

«Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке по легковому автомобилю Chevrolet Malibu в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, транспортное средство было принудительно остановлено. В результате применения оружия никто не пострадал, задержанный 46-летний водитель автомобиля был в состоянии сильного опьянения.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана «сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг». Наказание по данной статье - вплоть до лишения свободы на три года.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОРТЕЖ, ИНЦИДЕНТ


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