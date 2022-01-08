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СНГ 08.01.2022 14:48

В Алматы в ходе беспорядков от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один ранен

В Алматы от огнестрельного ранения в ходе беспорядков погиб ребенок, еще один ранен, сообщила уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин.

«5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», - сообщила Саин в субботу.

«7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец. Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики», - проинформировала она.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, РЕБЕНОК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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