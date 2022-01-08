В Алматы в ходе беспорядков от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один ранен

В Алматы от огнестрельного ранения в ходе беспорядков погиб ребенок, еще один ранен, сообщила уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин.

«5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», - сообщила Саин в субботу.

«7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец. Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики», - проинформировала она.