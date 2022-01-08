Посольство Казахстана в Баку готово проконсультировать соотечественников, желающих вернуться на Родину

В посольстве Казахстана в Азербайджане выразили готовность проконсультировать соотечественников на предмет положения дел в стране и возвращения на Родину, назначив время приема на эти выходные.
«Уважаемые казахстанцы, руководство Посольства сообщает о готовности принять всех заинтересованных граждан Республики Казахстан сегодня 8 января с 15:00 до 19:00 часов, а также завтра 9 января с 10:00 до 18:00 часов для оказания необходимых консультаций и обсуждения консульско-правовых вопросов, связанных с текущей ситуацией и вашим возвращением в Казахстан. Адрес Посольства: г.Баку, район Хатаи, ул.Наджафгулу Рафиева, 14», - говорится в сообщении казахстанской дипмиссии в социальной сети «Фейсбук».
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