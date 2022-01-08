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СНГ 08.01.2022 15:00

Путин обсудил текущую ситуацию в Казахстане в ходе телефонных разговоров с Лукашенко и Пашиняном - Кремль

В ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ситуация в Казахстане "имеет тенденцию к успокоению и нормализации".

Ранее в субботу состоялся продолжительный телефонный разговор Путина с Токаевым.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации", - говорилось в сообщении.

В нем отмечалось, что Путин поддержал это предложение.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОДКБ, КОНТАКТЫ


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