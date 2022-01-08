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Оборона 08.01.2022 15:12

Минобороны Азербайджана подготовило план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов

В целях выполнения положений «Конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов» Министерством обороны Азербайджана подготовлен план мероприятий на 2022 учебный год, в рамках которого уделяется внимание вопросу сохранения культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, сообщили в субботу в Минобороны Азербайджана.

В сообщении ведомства отмечается, что в рамках мероприятий, проводимых в этом направлении, будет проведен обстоятельный обмен мнениями по таким вопросам как защита культурных ценностей, находящихся на территории самого государства и противоборствующей стороны во время вооруженных конфликтов, защита движимых и недвижимых культурных ценностей, таких как памятники архитектуры, искусства, истории, археологические артефакты и т.д.

Запланировано проведение работы по просвещению военнослужащих по вопросам охраны культурного наследия в военное время.

«Кроме того, наши военнослужащие будут осведомлены о проводимой работе по информированию международных организаций о состоянии разрушенных памятников культуры на освобожденных территориях», - добавили в Минобороны Азербайджана.

На предстоящих совещаниях, семинарах и встречах будут обсуждены ключевые вопросы, представляющие интерес, подытожили в ведомстве.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, НАСЛЕДИЕ


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