Минобороны Азербайджана подготовило план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов

В целях выполнения положений «Конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов» Министерством обороны Азербайджана подготовлен план мероприятий на 2022 учебный год, в рамках которого уделяется внимание вопросу сохранения культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, сообщили в субботу в Минобороны Азербайджана.

В сообщении ведомства отмечается, что в рамках мероприятий, проводимых в этом направлении, будет проведен обстоятельный обмен мнениями по таким вопросам как защита культурных ценностей, находящихся на территории самого государства и противоборствующей стороны во время вооруженных конфликтов, защита движимых и недвижимых культурных ценностей, таких как памятники архитектуры, искусства, истории, археологические артефакты и т.д.

Запланировано проведение работы по просвещению военнослужащих по вопросам охраны культурного наследия в военное время.

«Кроме того, наши военнослужащие будут осведомлены о проводимой работе по информированию международных организаций о состоянии разрушенных памятников культуры на освобожденных территориях», - добавили в Минобороны Азербайджана.

На предстоящих совещаниях, семинарах и встречах будут обсуждены ключевые вопросы, представляющие интерес, подытожили в ведомстве.