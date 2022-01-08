Российские военные вернули самолетом из Казахстана в Москву группу туристов

Российский военный самолет доставил из Казахстана в Москву 25 граждан РФ, которые находились в туристической поездке, сообщили в военном ведомстве РФ.
"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, российские граждане на новогодние праздники прибыли в Алма-Ату на один из горнолыжных курортов.
"В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в одной из гостиниц города. Они обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации. В настоящее время вся группа российских туристов самолетом ВТА доставлена из Алма-Аты в Москву", - сообщили в Минобороны РФ.
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