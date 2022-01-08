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СНГ 08.01.2022 15:48

Российские военные вернули самолетом из Казахстана в Москву группу туристов

Российский военный самолет доставил из Казахстана в Москву 25 граждан РФ, которые находились в туристической поездке, сообщили в военном ведомстве РФ.

"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, российские граждане на новогодние праздники прибыли в Алма-Ату на один из горнолыжных курортов.

"В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в одной из гостиниц города. Они обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации. В настоящее время вся группа российских туристов самолетом ВТА доставлена из Алма-Аты в Москву", - сообщили в Минобороны РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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