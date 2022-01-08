В Азербайджане прирост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 630 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 620 тыс. 679, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 547 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 6 человек (накануне - 9). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 437.

От COVID-19 вылечились 605 тыс. 58 человек, в том числе 521 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 184 человека.

За сутки медики провели 11 тыс. 262 теста на коронавирус против 11 тыс. 139 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 5 млн 933 тыс. 628 тестов на COVID-19.