Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане не будут повышаться до середины лета

Плата за коммунальные услуги в Казахстане не вырастет до 1 июля 2022 года, сообщило министерство национальной экономики республики.
«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года», - говорится в сообщении ведомства.
В информации уточняется, что вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение
Ранее сообщалось, что в Казахстане на фоне протестов, вспыхнувших в начале января, будет введен временный - на 180 дней - мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.
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