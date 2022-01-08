Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане не будут повышаться до середины лета

Плата за коммунальные услуги в Казахстане не вырастет до 1 июля 2022 года, сообщило министерство национальной экономики республики.

«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года», - говорится в сообщении ведомства.

В информации уточняется, что вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение

Ранее сообщалось, что в Казахстане на фоне протестов, вспыхнувших в начале января, будет введен временный - на 180 дней - мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.