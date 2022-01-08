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СНГ 08.01.2022 16:12

Военные взяли под охрану завод по производству вакцин на юге Казахстана

Военные взяли под охрану завод по производству вакцин в казахстанском Отаре (на юге страны), сообщила администрация Жамбылской области.

«Под защитой военнослужащих находится завод по производству вакцин в Отаре, как стратегически важный объект», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, власти также приступили к восстановлению поврежденных объектов в Таразе - областном центре Жамбылской области.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВАКЦИНА, ЗАВОД, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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