Военные взяли под охрану завод по производству вакцин на юге Казахстана

Военные взяли под охрану завод по производству вакцин в казахстанском Отаре (на юге страны), сообщила администрация Жамбылской области. «Под защитой военнослужащих находится завод по производству вакцин в Отаре, как стратегически важный объект», - говорится в сообщении. Как отмечается в сообщении, власти также приступили к восстановлению поврежденных объектов в Таразе - областном центре Жамбылской области.

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