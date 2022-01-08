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Оборона 08.01.2022 16:41

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Азербайджана

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе страны (граница с Арменией) в субботу были подвергнуты обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"8 января около 13:50 подразделения вооруженных сил Армении с применением АГС и крупнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе со стороны населенного пункта Юхары Шорча Басаркечарского района" - сообщает Минобороны.

По данным ведомства, в результате ответных мер подразделений азербайджанской армии огонь с противоположной стороны был подавлен. Потерь в личном составе и технике нет.

В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная и находится под контролем азербайджанских военных.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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