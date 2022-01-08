Племянник Назарбаева продолжает занимать должность первого замглавы КНБ Казахстана - спецслужба

Племянник первого президента Казахстана Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы Комитета национальной безопасности республики, сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в субботу в пресс-службе КНБ.

«Первым заместителем так же и работает», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в КНБ два первых заместителя главы ведомства, в их числе и Абиш.

В пятницу в социальных сетях появилась информация о том, что Абиш больше не занимает должность первого заместителя КНБ, якобы он задержан. В КНБ опровергли эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности и носит провокационный характер.

Абиш - племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.