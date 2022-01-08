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Дальнее зарубежье 08.01.2022 17:00

Политические советники лидеров стран-участниц «Нормандского формата» посетят Киев на следующей неделе - глава Офиса Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал визит на Украину на следующей неделе политических советников лидеров стран-участниц «Нормандского формата» - внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плётнера и дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна.

О том, что Плётнер и Бонн на следующей неделе приедут в Киев, Ермак написал на своей странице в Facebook в субботу.

Он сообщил также, что за последние два дня провел с ними телефонные разговоры, в ходе которых «договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации».

«Нормандская четвёрка» или «нормандский формат» - группа руководителей четырёх стран - Германии, России, Украины и Франции - по урегулированию ситуации на востоке Украины. Группа была образована на встрече глав этих стран 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

Ранее, 6 января, Плётнер и Бонн побывали в Москве, где встречались с замруководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. После встречи с политсоветниками «Нормандского формата» Козак заявил, что «все, и новое правительство Германии, и прежнее руководство Франции, подтвердили свою приверженность «минским соглашениям», их безальтернативность». По его словам, «параллельные форматы переговоров создавать вредно».

Говоря о встрече, Казак отметил, что это были «краткие установочные переговоры», в том числе для того, чтобы ознакомить с проблематикой новое правительство Германии. «Обсудили целый ряд практических шагов, договорились по планам о дальнейших контактах с участием украинского руководства», - сказал Козак.

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Тэги: УКРАИНА, "НОРМАНДСКИЙ/ФОРМАТ", ВИЗИТ

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