Бельгийский премьер призвал быть готовыми к тому, что пандемия продлится еще два-три года

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предостерег от слишком оптимистичных прогнозов относительно продолжительности пандемии COVID-19.
«По-прежнему сложно делать прогнозы, но нам как государственной власти следует готовиться к тому, что эпидемия коронавируса сможет длиться еще два или три года», - заявил глава бельгийского федерального правительства в опубликованном в субботу интервью газете Le Soir.
В последние дни в Бельгии наблюдается настоящая вспышка заболеваний COVID-19. Одной из главных причин этого явления считают распространение чрезвычайно контагиозного штамма «омикрон», ставшего доминирующим в стране. По оценке экспертов, до пика этой волны инфицирования еще далеко, и бельгийцев ждут новые антирекорды заражений в ближайшие недели. По этой причине власти продолжают сохранять строгие ограничительные меры.
По мнению Де Кроо, в ближайшие годы населению будут возвращены привычные свободы, однако он не исключает и возобновления некоторых ограничений.
«Знания, полученные в течение волн (пандемии), заставили нас осознать, что этот процесс не был линейным, что действовали факторы сезонности или возникновения вариантов (коронавируса). Время от времени, к сожалению, природа заставляет нас отступать», - пояснил премьер-министр.
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