Российская военная авиация завершила переброску в Казахстан миротворческого контингента Армении - Минобороны РФ

Российские военные самолеты завершили переброску в Казахстан миротворческого контингента Армении, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", - говорится в сообщении. "Подразделение миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ доставлено с аэродрома Звартноц Республики Армения на аэродром Алматы Республики Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России", - сообщили в Минобороны РФ. Общая численность миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направляемого в Казахстан по просьбе президента республики, - до 2,5 тыс. человек, сообщил накануне "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Минобороны Армении сообщало об отправке в Казахстан миротворческого подразделения из 100 военнослужащих.

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