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СНГ 08.01.2022 17:36

Российская военная авиация завершила переброску в Казахстан миротворческого контингента Армении - Минобороны РФ

Российские военные самолеты завершили переброску в Казахстан миротворческого контингента Армении, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.

"Подразделение миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ доставлено с аэродрома Звартноц Республики Армения на аэродром Алматы Республики Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России", - сообщили в Минобороны РФ.

Общая численность миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направляемого в Казахстан по просьбе президента республики, - до 2,5 тыс. человек, сообщил накануне "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Минобороны Армении сообщало об отправке в Казахстан миротворческого подразделения из 100 военнослужащих.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АРМЕНИЯ, МИРОТВОРЦЫ


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