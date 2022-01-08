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СНГ 08.01.2022 17:48

Президент Казахстана проинформировал Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется - пресс-служба главы республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформировал главу РФ Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется, но очаги террористических атак сохраняются, решительная борьба с терроризмом будет продолжена, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.

В информации отмечается, что Токаев провел телефонный разговор с Путиным. Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в восстановлении конституционного порядка и законности.

«Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью», - говорится в сообщении на сайте президента страны.

Токаев предложил провести в ближайшее время саммит ОДКБ в онлайн-формате. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам, информирует пресс-служба.

Ранее в субботу о продолжительном телефонном разговоре Путина с Токаевым сообщила пресс-служба Кремля.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации», - говорилось в сообщении.

В нем отмечалось, что Путин поддержал это предложение.

Позднее пресс-служба сообщила, что в ходе телефонных разговоров Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане.

«Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия», - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПУТИН, РАЗГОВОР


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