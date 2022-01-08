В РПЦ выступили против отмены моратория на смертную казнь

В Русской православной церкви высказались против того, чтобы в России возобновилась практика смертной казни.

«Я думаю, что нам не надо возвращаться к тому, что было в прошлом, и возобновлять институт смертной казни, поскольку этот институт не приведет ни к уменьшению числа преступлений, ни к каким-либо вообще позитивным сдвигам в общественном сознании», - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (ВГТРК).

В конце декабря на сайте Конституционного суда РФ была опубликована книга председателя КС Валерия Зорькина «Конституционное правосудие: процедура и смысл», где автор допустил отмену моратория на смертную казнь в России, выразив, однако, надежду, что страна сможет удержаться от такого шага.

По мнению митрополита Илариона, человек, который идет на совершение теракта или на какие-либо еще преступления, за которые можно было бы карать смертью, как правило, смерти не боится, а если и боится, то все равно наличие в Уголовном кодексе такой меры наказания не остановит его от преступления.

Кроме того, добавил представитель Церкви, нельзя забывать о тех «чудовищных преступлениях», которые были совершены в стране в двадцатые-тридцатые годы прошлого века, когда людей приговаривали к смертной казни по приговору «тройки», когда «глава государства подписывал расстрельные списки». «Я не думаю, что нам к этому нужно возвращаться, хотя бы ради памяти тех, кто стали безвинными жертвами маховика сталинских репрессий», - считает митрополит.

Наконец, добавил он, никогда нельзя исключать судебную ошибку, помня о том, что смертная казнь - наказание необратимое, и такой приговор не может быть исправлен.

«Сама наша печальная история с массовыми казнями, а потом реабилитациями, мне кажется, должна нас научить, что мы не должны повторять этих ошибок», - заключил иерарх.