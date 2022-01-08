Токаев снял Абдымомунова с поста замсекретаря Совбеза Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности республики Азамата Абдымомунова.
«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе президента Казахстана.
Там отметили, что президент также назначил первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Габита Садырбекова.
Ранее в субботу было объявлено о задержании бывшего главы Комитета нацбезопасности (КНБ), экс-премьера Казахстана Карима Масимова по подозрению в государственной измене.
«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - говорится в сообщении КНБ, распространённом в субботу.
«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица», - проинформировали в ведомстве.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в КНБ.
Масимов был снят с должности главы КНБ республики 6 января.
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