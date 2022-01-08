НПЗ в Казахстане работают в штатном режиме, поставки ГСМ и сжиженного газа стабилизированы - минэнерго

Нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане работают в штатном режиме, поставки горюче-смазочных материалов и сжиженного газа стабилизированы, сообщила в субботу пресс-служба министерства энергетики республики. «В регионах и городах Казахстана со стабильной обстановкой возобновляется работа сетей АЗС. Поставки ГСМ и сжиженного газа стабилизированы. НПЗ работают в штатном режиме», - говорится в сообщении пресс-службы.

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